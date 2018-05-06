Пожар произошел в промышленном здании в Екатеринбурге

Промышленное здание в Екатеринбурге полыхало 6 мая на улице Луганская. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар прошел на площади 200 квадратных метров. В тушении задействовали 12 единиц техники и 37 человек личного состава МЧС . На данный момент, пожар ликвидирован.

В 14:46 (местное время) огонь локализован, в 14:56 открытое горение ликвидировано, ведется проливка и разбор сгоревших конструкций

Специалисты устанавливают обстоятельства и причины возгорания.