В Тюмени ТРЦ «ПА-НА-МА» оштрафован за нарушения пожарной безопасности

Тюмени после проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры МЧС , за нарушения пожарной безопасности оштрафован ТРЦ «ПА-НА-МА».

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в торгово-развлекательном центре отсутствуют указатели движения к эвакуационным выходам на лестничных маршах, звуковые сигналы системы оповещения о пожаре не обеспечивают общий уровень звука.

«План эвакуации первого этажа не соответствует фактической планировке. Не закреплены ковровые покрытия на путях эвакуации всего первого этажа. Отсутствует световое табло «Выход». Допускается размещение горючих материалов под лестничными маршами. Под эскалатором на первом этаже расположена кофейня. На втором этаже захламлены пути эвакуации. Были выявлены и другие нарушения», — отмечают в пресс-службе ведомства.

По результатам рассмотрения административных дел, возбужденных по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ («нарушение требований пожарной безопасности»), ООО «Овентал Тюмень» (ТРЦ «ПА-НА-МА») и его главный инженер оштрафованы на 150 тысяч рублей и 6 тысяч рублей соотвественно.

«Устранение выявленных нарушений взято на контроль прокуратуры округа», — подчеркивают в ведомстве.