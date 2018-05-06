Вещевой рынок загорелся в Свердловской области 

На территории Центрального вещевого рынка города Каменск‐Уральский Свердловской области утром в воскресенье, 6 мая, произошел пожар. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Сразу после начала возгорания и поступления дыма в помещение павильона сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения. Персонал рынка немедленно организовал эвакуацию посетителей и продавцов. Прибывшие на место ЧП пожарные продолжили эвакуацию.
Всего по лестничным маршам и через эвакуационные выходы было выведено из горящего здания 120 человек. Из-за сильного задымления четырех человек пожарные спасли из горящего здания с помощью масок дыхательных аппаратов
— Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время открытое горение ликвидировано.
По информации пожарных дознавателей, возгорание началось с улицы, загорелись пустые коробки, от них огонь по утеплителю распространился по фасаду здания. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
В Ямало‐Ненецком автономном округе в городе Ноябрьск произошел пожар в торговом центре «Семья». Площадь огня составила примерно 2,2 тысячи квадратных метров.