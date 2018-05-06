Вещевой рынок загорелся в Свердловской области

На территории Центрального вещевого рынка города Каменск‐Уральский Свердловской области утром в воскресенье, 6 мая, произошел пожар. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сразу после начала возгорания и поступления дыма в помещение павильона сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения. Персонал рынка немедленно организовал эвакуацию посетителей и продавцов. Прибывшие на место ЧП пожарные продолжили эвакуацию.

Всего по лестничным маршам и через эвакуационные выходы было выведено из горящего здания 120 человек. Из-за сильного задымления четырех человек пожарные спасли из горящего здания с помощью масок дыхательных аппаратов

Пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

По информации пожарных дознавателей, возгорание началось с улицы, загорелись пустые коробки, от них огонь по утеплителю распространился по фасаду здания. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.