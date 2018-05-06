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Лайнеру «Князь Владимир», который должен был отправиться из Сочи в Крым, опять не повезло — на этот раз пожар
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Лайнеру «Князь Владимир», который должен был отправиться из Сочи в Крым, опять не повезло — на этот раз пожар 

За рулем Кубань 23 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
Судно не вышло из порта из-за задымления.
Рейс, назначенный на 6 мая, сорвался. Об этом сообщает компания «Черноморские круизы». Это уже второй «фальстарт» для круизного лайнера «Князь Владимир». Рейс. Назначенный на 29 апреля также не был осуществлен по техническим причинам. Дату перенесли на 6 мая, чтобы туристы смогли увидеть Парад Победы в Севастополе. Однако, на этот раз, в ночь накануне открытия загорелся дизель-генератор. Пассажиров на борту еще не было, весь экипаж в составе 243 человек был оперативно эвакуирован. На место ЧП выехали восемь пожарных расчетов.
За рулем Кубань: последние новости
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