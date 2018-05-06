«Задыхаемся от дыма»: на северо-западе Челябинска вспыхнуло несколько природных пожаров

Северо-запад Челябинска окутало дымом. Трава горит в микрорайоне «Звёздный» и возле Тополинки.

— В микрорайоне «Звёздный» нет угрозы жизни и здоровью населения. Там работают три автоцистерны, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В микрорайоне «Звёздный» задыхаются от дыма

На месте работают три автоцистерны

Ещё одно крупное возгорание началось на пустыре вдоль улицы Университетская набережная.

— Огонь довольно сильный. Он уже подбирается к котельной, — говорят очевидцы.

Сейчас к месту возгорания подъехали пожарные машины. Ситуацию осложняет ветер, который быстро раздувает огонь.

Трава загорелась на пустыре вдоль Университетской набережной

Огонь раздувает ветер

Пожар уже подходит к котельной