«Задыхаемся от дыма»: на северо-западе Челябинска вспыхнуло несколько природных пожаров 

Северо-запад Челябинска окутало дымом. Трава горит в микрорайоне «Звёздный» и возле Тополинки.
— В микрорайоне «Звёздный» нет угрозы жизни и здоровью населения. Там работают три автоцистерны, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
В микрорайоне «Звёздный» задыхаются от дыма
На месте работают три автоцистерны
Ещё одно крупное возгорание началось на пустыре вдоль улицы Университетская набережная.
— Огонь довольно сильный. Он уже подбирается к котельной, — говорят очевидцы.
Сейчас к месту возгорания подъехали пожарные машины. Ситуацию осложняет ветер, который быстро раздувает огонь.
Трава загорелась на пустыре вдоль Университетской набережной
Огонь раздувает ветер
Пожар уже подходит к котельной
17 апреля возник крупный лесной пожар возле автодороги в сторону аэропорта Баландино. До прибытия пожарных проезжавшие мимо люди попытались самостоятельно справиться с огнём. Накануне сотрудники МЧС боролись с крупным пожаром в берёзовом лесу рядом с домами в микрорайонах «Белый хутор» и «Просторы».