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Челябинск оказался в кольце природных пожаров
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Челябинск оказался в кольце природных пожаров 

АиФ 14 минут назад
Фото: АиФ
Челябинскую область накрыло десятками природных пожаров, а сам мегаполис оказался в огненном кольце.
По данным ГУ ЧМС региона, к вечеру 6 мая на территории области полыхало 36 пожаров, причем два — на землях министерства обороны.
К Челябинску огненный фронт подступил практически со всех сторон. На северо-востоке в нескольких местах горела трава на выезде из города вдоль Курганского тракта и возле Первого озера. На северо-западе также полыхала трава, угрожая жителям новых микрорайонов Парковый и Звездный. На западе от города огонь подступил к поселку Карпов пруд, что в Сосновском районе, и едва не перекинулся на жилые дома. Там также горела трава. А на юго-востоке вспыхнул камыш на озере Смолино. Во всех случаях ликвидировать пламя приходилось пожарным расчетам.
Скорее всего, во всех случая причиной возгорания стал пал сухой травы и неосторожное обращение с огнем на пикниках. А непрекращающийся ветер только усугубляет ситуацию.
«До большинства людей информация об опасности неконтролируемых палов сухой растительности доходит, а для отдельных личностей, почему то нет. Горожане и жители сел продолжают игнорировать требования пожарной безопасности. Продолжается несанкционированное разведение костров, сжигание сухостоя. Многие не отреагировали на призыв к безопасности и по «доброй» традиции выдвинулись на природу пожарить шашлычка. Все это привело к авралу в действиях пожарных», — отметил в ГУ МЧС по Челябинской области.
С начала года в области зарегистрировано 107 природных пожаров, огнем пройдена площадь в 2,5 тысячи гектар. Пожарные выезжали на тушение 1138 раз.
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