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Донские спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности во всей области
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Донские спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности во всей области 

161.ru 41 минуту назад
Фото: 161.ru
В центральных, северо-западных районах области и в Приазовье с 7 по 9 мая сохранится режим чрезвычайной пожароопасности. Серьезное возгорание может возникнуть от брошенного окурка или небольшого костра на природе.
— На остальной территории области и в Ростове-на-Дону сейчас режим высокой пожароопасности, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Спасатели просят дончан не разводить костры на природе, не бросать в лесу горящие спички и незатушенные окурки, не выжигать сухую траву и камыш.
В случае ЧП нужно звонить с мобильного по номеру 101, со стационарного — по номеру 01.
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