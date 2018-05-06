Донские спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности во всей области

В центральных, северо-западных районах области и в Приазовье с 7 по 9 мая сохранится режим чрезвычайной пожароопасности. Серьезное возгорание может возникнуть от брошенного окурка или небольшого костра на природе.

— На остальной территории области и в Ростове-на-Дону сейчас режим высокой пожароопасности, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Спасатели просят дончан не разводить костры на природе, не бросать в лесу горящие спички и незатушенные окурки, не выжигать сухую траву и камыш.

В случае ЧП нужно звонить с мобильного по номеру 101, со стационарного — по номеру 01.