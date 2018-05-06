Деревенский магазин сгорел в Кичм-Городецком районе

Пожар в деревянном здании универсама в деревне Большая Чирядка вспыхнул накануне после полудня. Несмотря на оперативность пожарных, выгорело почти 50 «квадратов» площади магазина.

На место огнеборцы прибыли через десять минут, от ближайшей пожарной части преодолели 27 км. В тушении задействовали восемь человек личного состава и две единицы техники. Полностью с огнем справились за 25 минут. Повреждены кровля и внутренняя отделка по всей площади, пострадавших нет.