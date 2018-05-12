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В Уфе столкнулись две легковушки: пострадала 9-летняя девочка
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В Уфе столкнулись две легковушки: пострадала 9-летняя девочка 

ufa1.ru 43 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Днем 12 мая на улице Зорег произошла авария. Водитель автомобиля Renault разворачивался перед встречной «Газелью». В этот момент мужчина за рулем Citroen пытался объехать легковушку по встречке и столкнулся с иномаркой.
— Удар пришелся в боковую часть автомобиля. В результате аварии пострадал ребенок, который сидел сзади в машине Citroen, — рассказали в «Дорожном патруле».
Девятилетняя девочка получила ушибы. Ее доставили в больницу. От серьезных травм ее уберегло детское кресло. Обстоятельства ДТП выяснят дорожные полицейские.
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