В Уфе столкнулись две легковушки: пострадала 9-летняя девочка

Днем 12 мая на улице Зорег произошла авария. Водитель автомобиля Renault разворачивался перед встречной «Газелью». В этот момент мужчина за рулем Citroen пытался объехать легковушку по встречке и столкнулся с иномаркой.

— Удар пришелся в боковую часть автомобиля. В результате аварии пострадал ребенок, который сидел сзади в машине Citroen, — рассказали в «Дорожном патруле».

Девятилетняя девочка получила ушибы. Ее доставили в больницу. От серьезных травм ее уберегло детское кресло. Обстоятельства ДТП выяснят дорожные полицейские.