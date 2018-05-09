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В Уфе школьницу, найденную под окнами многоэтажки, отключили от аппарата ИВЛ
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В Уфе школьницу, найденную под окнами многоэтажки, отключили от аппарата ИВЛ 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Врачи уфимской больницы продолжают бороться за жизнь покалеченной восьмиклассницы. Девочку нашли в Демском районе города под окнами многоэтажки 8 мая. Школьница чудом выжила, с множественными переломами ее доставили в больницу.
— К счастью, она идет на поправку. Медики отключили ее от аппарата ИВЛ, девочка уже дышит сама. Мы надеемся на лучшее, но может потребоваться операция и переливание крови, — рассказали знакомые семьи пострадавшей девочки.
Что стало причиной происшествия, пока разбираются следователи. Одноклассники предполагают, что школьница могла попытаться свести счеты с жизнью из-за несчастной любви. Семья у девочки благополучная. Родители до сих пор задаются вопросом, как мог произойти несчастный случай, и надеются, что их дочь поправится.
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