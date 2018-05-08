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В Уфе под окнами многоэтажки нашли покалеченную восьмиклассницу
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В Уфе под окнами многоэтажки нашли покалеченную восьмиклассницу 

ufa1.ru 59 минут назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
Вечером 8 мая в столице республики произошло ЧП. В Демском районе Уфы под окнами многоэтажки прохожие увидели девочку-подростка
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