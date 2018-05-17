В Уфе на главной артерии города разбилась легковушка

Ранним утром 17 мая на проспекте Салавата Юлаева, неподалеку от развязки на улицу Айская, легковушка влетела в столб. Удар оказался такой силы, что автомобиль отбросило от места ДТП на несколько десятков метров. Пострадал ли водитель, пока неизвестно.

— От машины практически ничего не осталось, там буквально груда металла только, — рассказала Виктория.

Сейчас на месте работают дорожные полицейские, которые выяснят, что же произошло и по какой причине автомобиль протаранил столб. Информация о пострадавших уточняется.