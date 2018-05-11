Ещё
В Уфе 10-летняя девочка попала под колеса KIA Rio
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе 10-летняя девочка попала под колеса KIA Rio 

ufa1.ru 48 минут назад
Фото: ufa1.ru
Вечером 10 мая около 17:30 в центре города произошло ДТП с участием ребенка. На улице Мингажева, напротив дома 39, 58-летний водитель за рулем иномарки сбил школьницу. 10-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте.
— В результате происшествия ребенок получил травмы. Девочку доставили в больницу, — рассказали в ГИБДД республики.
Дорожные полицейские добавили, что «зебра» находилась всего в нескольких метрах от места аварии. Обстоятельства ДТП теперь предстоит выяснить автоинспекторам.
За прошедшие сутки в Уфе случилось четыре аварии, в которых пострадали восемь человек.
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии мужчина спас город от взрыва бензозаправки Опасное селфи: подростки забрались на крышу многоэтажки в Уфе ради фотосессии В центре Уфы загорелся частный дом
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»444
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»442
Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине135
Отмечавшие 9 мая россияне «разгромили» отель в Турции215
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1693
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:48
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»
Ближний Восток Армия
03:14
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»
Шоу-бизнес Другое
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение