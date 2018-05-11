В Уфе 10-летняя девочка попала под колеса KIA Rio

Вечером 10 мая около 17:30 в центре города произошло ДТП с участием ребенка. На улице Мингажева, напротив дома 39, 58-летний водитель за рулем иномарки сбил школьницу. 10-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте.

— В результате происшествия ребенок получил травмы. Девочку доставили в больницу, — рассказали в ГИБДД республики.

Дорожные полицейские добавили, что «зебра» находилась всего в нескольких метрах от места аварии. Обстоятельства ДТП теперь предстоит выяснить автоинспекторам.