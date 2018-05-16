В центре Уфы столкнулись легковушки: одна машина перевернулвсь

В ночь на 16 мая в центре башкирской столиции произошло серьезное ДТП. На пересечении улиц Ленина и Коммунистической столкнулись легковушки. От сильнейшего удара одна из них перевернулась на крышу. На место происшествия приехали спецслужбы.