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В центре Уфы столкнулись легковушки: одна машина перевернулвсь
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В центре Уфы столкнулись легковушки: одна машина перевернулвсь 

ufa1.ru 37 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В ночь на 16 мая в центре башкирской столиции произошло серьезное ДТП. На пересечении улиц Ленина и Коммунистической столкнулись легковушки. От сильнейшего удара одна из них перевернулась на крышу. На место происшествия приехали спецслужбы.
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