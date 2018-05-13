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Массовая авария в Уфе: столкнулись четыре автомобиля
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Массовая авария в Уфе: столкнулись четыре автомобиля 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
На трассе Уфа — аэропорт столкнулись сразу четыре легковушки. По предварительным данным, мужчина за рулем на Toyota Camry въехал в ВАЗ четырнадцатой модели, которая, в свою очередь, врезалась в Chery Tiggo и KIA Sorento.
— В результате ДТП пострадала пассажирка отечественной легковушки. Её с травмой головы госпитализировали прибывшие на место медики, — рассказали очевидцы.
На место аварии выехали дорожные полицейские, которые разберутся в случившемся, выяснят все детали аварии и установят виновного.
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Комментарии  Ещё 21 источник 
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