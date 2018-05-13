Массовая авария в Уфе: столкнулись четыре автомобиля

На трассе Уфа — аэропорт столкнулись сразу четыре легковушки. По предварительным данным, мужчина за рулем на Toyota Camry въехал в ВАЗ четырнадцатой модели, которая, в свою очередь, врезалась в Chery Tiggo и KIA Sorento.

— В результате ДТП пострадала пассажирка отечественной легковушки. Её с травмой головы госпитализировали прибывшие на место медики, — рассказали очевидцы.

На место аварии выехали дорожные полицейские, которые разберутся в случившемся, выяснят все детали аварии и установят виновного.