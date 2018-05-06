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На уральском рынке вспыхнул пожар
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На Урале на вещевом рынке вспыхнул пожар, эвакуированы 120 человек 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Сто двадцать человек эвакуированы в воскресенье из-за пожара на Центральном крытом вещевом рынке в городе Каменск-Уральский Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону.
"Сообщение о пожаре на улице 4-й Пятилетки на территории Центрального крытого вещевого рынка города Каменск-Уральский (Свердловская область) поступило 6 мая в 10.56 местного времени (8.56 мск). Огнем повреждена обшивка двухэтажного торгового павильона. По информации пожарных дознавателей, возгорание началось с улицы, загорелись пустые коробки, от них огонь по утеплителю распространился по фасаду здания", — говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что дым через вентиляцию и оконные проемы стал проникать внутрь здания. Сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. Персонал организовал эвакуацию посетителей и продавцов. Прибывшие пожарные подразделения продолжили эвакуацию людей из здания. Всего по лестничным маршам и через эвакуационные выходы эвакуированы 120 человек.
Из-за сильного задымления четырех человек пожарные спасли из горящего здания с помощью масок дыхательных аппаратов. Благодаря срабатыванию систем противопожарной автоматики, оперативным действиям персонала и пожарных подразделений пострадавших нет, отмечает ГУМЧС.
"В течение 13 минут открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара были задействованы девять единиц пожарно-спасательной техники, 36 человек личного состава. По предварительной информации, площадь пожара составила 25 квадратных метров, повреждена обшивка здания. По предварительной версии экспертов МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении", — информирует спасательное ведомство.
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