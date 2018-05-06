На уральском рынке вспыхнул пожар

На Урале на вещевом рынке вспыхнул пожар, эвакуированы 120 человек

"Сообщение о пожаре на улице 4-й Пятилетки на территории Центрального крытого вещевого рынка города Каменск-Уральский (Свердловская область) поступило 6 мая в 10.56 местного времени (8.56 мск). Огнем повреждена обшивка двухэтажного торгового павильона. По информации пожарных дознавателей, возгорание началось с улицы, загорелись пустые коробки, от них огонь по утеплителю распространился по фасаду здания", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что дым через вентиляцию и оконные проемы стал проникать внутрь здания. Сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. Персонал организовал эвакуацию посетителей и продавцов. Прибывшие пожарные подразделения продолжили эвакуацию людей из здания. Всего по лестничным маршам и через эвакуационные выходы эвакуированы 120 человек.

Из-за сильного задымления четырех человек пожарные спасли из горящего здания с помощью масок дыхательных аппаратов. Благодаря срабатыванию систем противопожарной автоматики, оперативным действиям персонала и пожарных подразделений пострадавших нет, отмечает ГУМЧС.