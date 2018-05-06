Поджог назвали наиболее вероятной причиной пожаров в двух ТЦ на Ямале

«На месте пожаров работают дознаватели МЧС России. Наиболее вероятная причина пожаров — поджог», — говорится в сообщении.

Пожары произошли в ночь на 5 мая. Площадь пожара в ТЦ «Семья» составила 2,2 тысячи квадратных метров. 113 человек тушили его три часа. Удалось спасти левое и правое крыло здания и материальные ценности на сумму 28 миллионов рублей.

Практически одновременно стало известно о пожаре в ТЦ «Таурус» на площади 100 квадратных метров. Возгорание произошло на первом этаже. Менее чем через час пожар был ликвидирован.

В момент ЧП в зданиях находился только дежурный персонал. Людей оперативно эвакуировали. Никто не пострадал.

По данным местных СМИ, оба торговых центра принадлежат одному предпринимателю.