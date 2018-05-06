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Поджог назвали наиболее вероятной причиной пожаров в двух ТЦ на Ямале
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Поджог назвали наиболее вероятной причиной пожаров в двух ТЦ на Ямале 

Ридус 37 минут назад
Фото: Ридус
Наиболее вероятная причина пожаров в двух торговых центрах в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) — поджог. Об этом заявили в региональном главке МЧС.
«На месте пожаров работают дознаватели МЧС России. Наиболее вероятная причина пожаров — поджог», — говорится в сообщении.
Пожары произошли в ночь на 5 мая. Площадь пожара в ТЦ «Семья» составила 2,2 тысячи квадратных метров. 113 человек тушили его три часа. Удалось спасти левое и правое крыло здания и материальные ценности на сумму 28 миллионов рублей.
Практически одновременно стало известно о пожаре в ТЦ «Таурус» на площади 100 квадратных метров. Возгорание произошло на первом этаже. Менее чем через час пожар был ликвидирован.
В момент ЧП в зданиях находился только дежурный персонал. Людей оперативно эвакуировали. Никто не пострадал.
По данным местных СМИ, оба торговых центра принадлежат одному предпринимателю.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. Погибли 60 человек, из них 41 ребенок.
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