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Ночью в Петербурге горел доходный дом начала ХХ века
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Ночью в Петербурге горел доходный дом начала ХХ века 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Пожар в Петроградском районе Петербурга произошел ночью 6 мая — загорелся расселенный доходный дом Басевича, датируемый 1912 годом.
Как пишет "Фонтанка", информация о возгорании в доме 7 по Большой Пушкарской улице поступила в 02:40. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в здании загорелись перекрытия между вторым и третьим этажами. Общая площадь пожара составила 150 кв. м.
Ликвидировать пожар удалось только через два с небольшим часа. В результате инцидента с возгоранием никто не пострадал. С огнём боролись силами 8 пожарных расчетов.
Доходный дом Басевича на Большой Пушкарской был расселен ещё в 2011 году. Сейчас здание называют капитально ремонтируемым. Пожары в нем происходят регулярно. Здание относится к архитектурному стилю модерн.
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