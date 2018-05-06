Ночью в Петербурге горел доходный дом начала ХХ века

Пожар в Петроградском районе Петербурга произошел ночью 6 мая — загорелся расселенный доходный дом Басевича, датируемый 1912 годом.

Как пишет "Фонтанка" , информация о возгорании в доме 7 по Большой Пушкарской улице поступила в 02:40. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в здании загорелись перекрытия между вторым и третьим этажами. Общая площадь пожара составила 150 кв. м.

Ликвидировать пожар удалось только через два с небольшим часа. В результате инцидента с возгоранием никто не пострадал. С огнём боролись силами 8 пожарных расчетов.

Доходный дом Басевича на Большой Пушкарской был расселен ещё в 2011 году. Сейчас здание называют капитально ремонтируемым. Пожары в нем происходят регулярно. Здание относится к архитектурному стилю модерн.