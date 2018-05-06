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Двое туристов утонули в Карачаево‐Черкесии
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Двое туристов утонули в Карачаево‐Черкесии 

360tv.ru 1 час назад
Два туриста из Ульяновска погибли во время сплава на катамаранах по реке Кубань в Усть‐Джегутинском районе Карачаево‐Черкесии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональный МЧС.
Девять туристов из Ульяновска сплавлялись по реке Кубань на катамаране. Пожилые мужчина и женщина не удержались и упали в реку.
На место прибыли спасатели. Однако спасти 75-летнего мужчину и 61-летнюю женщину не удалось.
По данным ГУ МЧС, остальные семеро туристов не пострадали.
Ранее сообщалось, что катамаран перевернулся во время сплава троих туристов на реке Лемезы в Архангельском районе Башкирии. Один из них успел схватиться за бревно и через час сумел выплыть к поселку. Второго человека спасла другая туристическая группа. Тело третьего териста, некоторое время числившегося пропавшим без вести, нашли в Башкирии
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