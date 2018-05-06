Двое туристов утонули в Карачаево‐Черкесии

Два туриста из Ульяновска погибли во время сплава на катамаранах по реке Кубань в Усть‐Джегутинском районе Карачаево‐Черкесии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональный МЧС.

Девять туристов из Ульяновска сплавлялись по реке Кубань на катамаране. Пожилые мужчина и женщина не удержались и упали в реку.

На место прибыли спасатели. Однако спасти 75-летнего мужчину и 61-летнюю женщину не удалось.

По данным ГУ МЧС, остальные семеро туристов не пострадали.