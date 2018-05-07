СК проверит обстоятельства гибели женщины с младенцем при пожаре под Саратовом

Женщина с новорожденным ребенком погибла при возгорании частного дома в одном из сел Базарно‐Карабулакского района Саратовской области . Погибшей было 33 года, а ее сыну всего один месяц. Следователи назначали доследственную проверку, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 5 мая. Полыхающее пламя заметил сосед, которому удалось вытащить из горящего дома шестилетнюю девочку и предупредить о случившемся экстренные службы.

После тушения огня в жилом помещении были обнаружены тела хозяйки жилища и ее сына. Правоохранители проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

Изучаются условия жизни и воспитания детей в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.