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В Барнауле из-за пожарной опасности опечатали один из крупнейших ТЦ
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В Барнауле из-за пожарной опасности опечатали один из крупнейших ТЦ 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Индустриальный районный суд Барнаула предписал приостановить работу ТЦ «Арена», так как центр не прошел проверку МЧС на пожарную безопасность. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.
"Субботним утром сотрудники УФССП России по Алтайскому краю прибыли к зданию ТРЦ для опечатывания дверей. Администрация торгового центра ознакомившись с исполнительными документами не препятствовала исполнению решения суда. На данный момент кинотеатра, фудкорт, крупные брендовые магазины закрыты для посетителей", — говорится на сайте ведомства.
Также отмечается, что посетители на месте узнавали о временном закрытии ТЦ.
Ранее сообщалось, что в Ноябрьске произошел крупный пожар в ТЦ.
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