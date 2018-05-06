К делу о гибели сестер на пожаре в Оренбуржье подключилась прокуратура

Прокурор Оренбургской области поручил прокурору Октябрьского района провести проверку по факту гибели двух сестер на пожаре.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, будет дана правовая оценка поведению родителей погибших, деятельности органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных заинтересованных служб. Ход проверки находится на особом контроле прокурора области.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

Следователи уже возбудили дело по статье ««Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, 5 мая после тушения пожара в одном из домов, где проживала семья из 8 человек, в селе Новотроицкое были обнаружены тела 7-летей девочки и ее 9-летней сестры. Удалось спастись двоим мальчикам 11 и 12 лет, двоим девочкам 4 и 1,5 лет и их 68-летнему дедушке-инвалиду. В момент происшествия 31-летняя мать детей была в гостях. Пенсионер и его старший внук получили ожоги от 5 до 14% тела. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание.