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Более 1000 гектаров картофеля посадили аграрии Приморья
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Более 1000 гектаров картофеля посадили аграрии Приморья 

АиФ-Владивосток 36 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Несмотря на сложные погодные условия, аграрии Приморья посадили более тысячи гектаров картофеля.
«План по картофелю уже выполнен на 35%. В лидерах — Октябрьский район — 412 гектаров, Уссурийск — 231 гектар и Лесозаводск — 100 гектаров», — добавили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья.
Также на сегодняшний день посажено более тысячи гектаров овощей — 33% от плана.
Отметим, ранее вице-губернатор Валентин Дубинин заявил, что в 2018 году планируется засеять до 475 тысяч гектаров пашни.
«Всего из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям в 2018 году будет направлено более 2,8 миллиардов рублей. Увеличены субсидии на техническую модернизацию, развитие молочного животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств, производство тепличных овощей», — подчеркнул заместитель главы региона.
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