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Четыре лесных пожара ликвидировали за сутки в Амурской области
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Четыре лесных пожара ликвидировали за сутки в Амурской области 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Специалисты потушили за минувшие сутки четыре лесных пожара на площади 172 га в Амурской области. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
"На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 23 природных пожара. Из них четыре ликвидировано на площади 172 га. Действующими остаются 19 возгораний, шесть из них удалось локализовать в Зейском, Тындинском, Сковородинском, Магдагачинском, Мазановском районах на общей площади 3475 га", — говорится в сообщении.
Пожары тушат 743 человека, в том числе специалисты парашютно-пожарной службы Амурской авиабазы, лесной охраны и амурского спасательного центра из Хабаровска. В работах задействовали 93 единицы техники, в том числе вертолет и пять самолетов.
В Амурской области с 6 апреля объявлен пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим, с 7 апреля введен режим ЧС в лесах регионального характера. С 26 апреля на территории всей Амурской области объявлен режим ЧС.
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