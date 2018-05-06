Четыре лесных пожара ликвидировали за сутки в Амурской области

МОСКВА , 6 мая. / ТАСС /. Специалисты потушили за минувшие сутки четыре лесных пожара на площади 172 га в Амурской области . Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 23 природных пожара. Из них четыре ликвидировано на площади 172 га. Действующими остаются 19 возгораний, шесть из них удалось локализовать в Зейском, Тындинском, Сковородинском, Магдагачинском, Мазановском районах на общей площади 3475 га", — говорится в сообщении.

Пожары тушат 743 человека, в том числе специалисты парашютно-пожарной службы Амурской авиабазы, лесной охраны и амурского спасательного центра из Хабаровска . В работах задействовали 93 единицы техники, в том числе вертолет и пять самолетов.

В Амурской области с 6 апреля объявлен пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим, с 7 апреля введен режим ЧС в лесах регионального характера. С 26 апреля на территории всей Амурской области объявлен режим ЧС.