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52 человека и 11 машин тушили здание в Нижегородском районе
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52 человека и 11 машин тушили здание в Нижегородском районе 

Newsroom24 49 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар начался после 7 часов утра 5 мая. Обгорело имущество на площади 3 кв.м.
Ранее сообщалось о том, что неэксплуатируемое здание горело в Арзамасе.
Фото МЧС
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