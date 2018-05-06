Погибших и пострадавших в пожаре в хабаровском автосервисе нет — МЧС

Вечером 5 мая в Хабаровске по неизвестной пока причине загорелся автосервис на улице Краснореченской. Как сообщили ИА « Хабаровский край сегодня» в региональном управлении МЧС , пожар на площади около 1000 кв метров удалось ликвидировать в 22.48.

— В момент возникновения огня людей внутри здания не было, погибших и пострадавших нет, — отметили в ведомстве.

Пожар произошёл в двухэтажном здании из металлоконструкций, где на верхнем этаже расположены офисные помещения. При проведении разведки в автосервисе были вынесены наружу 9 газовых баллонов. Спасатели также эвакуировали из здания 10 автомобилей.

— Тушение пожара осложняла угроза обрушения конструкций здания, сложная планировка и наличие горючих материалов внутри, — отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по Государственной противопожарной службе Алексей Петрук. — В ходе ликвидации огня произошло частичное обрушение кровли.

Сообщение о ЧП поступило на пульт охраны в 18.35 5 мая. К месту вызова были направлены усиленные отряды пожарно-спасательного гарнизона Хабаровска, службы электросетей, водоканала, полиции и бригада скорой помощи. Причины возгорания будут установлены в ходе проверки. Напомним, минувшая неделя в Хабаровске была отмечена крупным пожаром в районе Красная речка, тогда также сгорел автосервис и несколько частных домов.