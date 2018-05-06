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В Усолье и Усольском районе полицейские проводят противопожарные рейды
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В Усолье и Усольском районе полицейские проводят противопожарные рейды 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Правоохранительные органы напоминают
гражданам о том, что на территории Приангарья действует особый
противопожарный режим, в период которого запрещено разведение костров,
сжигание мусора, палы травы.
За игнорирование требований действующего
законодательства предусмотрены штрафы в размере от 2 тысяч рублей до  полумиллиона рублей.
Ежедневно сотрудники Межмуниципального
отдела МВД России «Усольский» патрулируют территорию города и района с  целью выявления и пресечения нарушения требований особого
противопожарного режима. Наружные экипажи ГИБДД, патрульно-постовой
службы, участковые уполномоченные полиции в составе патрульных групп
проводят работу по профилактике пожаров.
Только за четыре минувших дня в отношении правонарушителей было собрано 20 административных материалов.
В то время как с начала мая в Усольском
районе уже зафиксированы пожары в садоводстве «Сосновый бор», горели
участки леса вблизи Большой Елани, граждане продолжают жечь костры,
траву и мусор.
Так, 1 мая 30-летняя усольчанка развела
открытый огонь в лесном массиве на берегу реки Белая. В этот же день в  деревне Старая Ясачная 41-летний ангарчанин сжигал мусор прямо в ограде
дома, тем самым подвергая опасности и свое имущество, и соседские дома.
Только за первый майский день было
собрано 9 административных материалов по фактам нарушения требований
особого противопожарного режима.
2 мая на улице Жуковского в Усолье
жительница невзирая на запреты и штрафы сжигала мусор на участке. В  среду пенсионер вопреки действующему особому противопожарному режиму
развел костер прямо в лесу в районе кладбища возле села Большая Елань.
По всем выявленным фактам правонарушений
сотрудниками полиции собраны административные материалы и направлены для  принятия решения в Государственный пожарный надзор.
Полиция еще раз призывает граждан
осознать опасность и необратимые последствия, которые влечет за собой
разведение открытого огня, палы травы и мусора. Разведение открытого
огня даже в бочке и мангале не является гарантией безопасности. Одной
небольшой искры хватает на то, чтобы нанести значительный урон природе,
лесу и домам.
Так, в конце апреля в поселке Мальта
пожаром были уничтожены дом и надворные постройки, которые загорелись
вследствие перехода огня от горящей травы при уборке придомовой
территории самой хозяйкой.
Между тем работа правоохранителей по  выявлению правонарушителей, не желающих соблюдать требования особого
противопожарного режима, продолжается.
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