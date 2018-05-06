Артиллерийский снаряд обнаружили в Новой Москве 

Предмет обнаружен в месте пересечения с Проектируемым проездом №133.
В Новомосковском административном округе, по данным экстренного подразделения, найден артиллерийский снаряд на обочине дороги.
На место прибыли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
— Предмет, который похож на артиллерийский снаряд, обнаружен в поселении Мосрентген, — передает агентство городских новостей «Москва» заявление ведомства.
Про обнаружение снаряда в Новой Москве стало известно 5 мая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотрудники МЧС локализовали пожар в торговом центре «Семья» в Ноябрьске
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на юго-востоке Москвы