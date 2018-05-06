Артиллерийский снаряд обнаружили в Новой Москве

Предмет обнаружен в месте пересечения с Проектируемым проездом №133.

В Новомосковском административном округе, по данным экстренного подразделения, найден артиллерийский снаряд на обочине дороги.

Про обнаружение снаряда в Новой Москве стало известно 5 мая.

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