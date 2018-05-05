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На Ямале горит торговый центр «Семья»
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На Ямале горит торговый центр «Семья» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Торговый центр «Семья» горит в Ноябрьске на Ямале на площади 2,2 тыс. кв м, информации о пострадавших нет — ГУМЧС
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