В Приморье выявлено свыше двух тысяч нарушений в ТРЦ и кинотеатрах

Массовые проверки торговых центров, кинотеатров и других объектов в Амурской области выявили свыше двух тысяч нарушений. Возбуждено более 150 дел об административном правонарушении.

В Свободном из-за нарушений была приостановлена работа торгового центра «Триумф». В Белогорске вторая очередь торгового центра «Белый хутор» эксплуатировалась без разрешения на ввод здания в эксплуатацию.

Нарушения были выявлены и в здании киноцентра «Харбин» в Благовещенске: была нарушена изоляция электропроводки в кинозале, а в фойе и эвакуационном выходе хранили горючие материалы.

Руководство торгового центра «Двенадцать» в Тынде заключило договор на обслуживание системы пожаротушения и дымоудаления при отсутствии лицензии, дающей право оказывать данные услуги, сообщает "Интерфакс"

Массовые проверки торговых центров, кинотеатров и других подобных помещений начались после трагедии в Кемерове . 25 этого года в торгово-развлекательном центре этого города начался пожар. Погибли 60 человек, большинство из них дети.