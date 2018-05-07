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В Приморье выявлено свыше двух тысяч нарушений в ТРЦ и кинотеатрах
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В Приморье выявлено свыше двух тысяч нарушений в ТРЦ и кинотеатрах 

Вести.Ru 1 час назад
Массовые проверки торговых центров, кинотеатров и других объектов в Амурской области выявили свыше двух тысяч нарушений. Возбуждено более 150 дел об административном правонарушении.
В Свободном из-за нарушений была приостановлена работа торгового центра «Триумф». В Белогорске вторая очередь торгового центра «Белый хутор» эксплуатировалась без разрешения на ввод здания в эксплуатацию.
Нарушения были выявлены и в здании киноцентра «Харбин» в Благовещенске: была нарушена изоляция электропроводки в кинозале, а в фойе и эвакуационном выходе хранили горючие материалы.
Руководство торгового центра «Двенадцать» в Тынде заключило договор на обслуживание системы пожаротушения и дымоудаления при отсутствии лицензии, дающей право оказывать данные услуги, сообщает "Интерфакс".
Массовые проверки торговых центров, кинотеатров и других подобных помещений начались после трагедии в Кемерове. 25 этого года в торгово-развлекательном центре этого города начался пожар. Погибли 60 человек, большинство из них дети.
Следственный комитет предъявил обвинения восьми фигурантам, в том числе руководству комплекса, работникам компании, которая обслуживала систему противопожарной безопасности, экс-главе инспекции областного Госстройнадзора и одному из пожарных, принимавших участие в тушении. Все они арестованы, расследование причин трагедии продолжается.
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