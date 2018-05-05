«Не переживайте, это учебная тревога»: очевидец рассказала о пожаре в ТЦ Иванова

Более 200 человек вывели из торгового центра «ЕвроЛэнд» в Иванове. Очевидец происшествия Диана рассказала телеканалу «360» все подробности пожара.

По ее словам, момент ЧП застал ее, когда она ждала сестру из солярия. Когда сработала сирена никто из персонала не отреагировал на это.

Администратор нам сказала не переживайте это учебная тревога у нас есть запасной выход и продолжали работу

— Диана.

После этого в салон красоты забежал мальчик, который испугался за маму, которая отправилась на стрижку. Но и малыша успокоили заявлением об учебной тревоге.

Когда мы вышли нам ОМОН сказал вы не понимаете в «Ашане» дым сейчас приедет пожарка и все начали выходить

— Диана.

Задымление в торговом центре «Евролэнд» в Иванове произошло в субботу, 5 мая. Загорелась внешняя отделка здания на площади в 20 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП пожарные оперативно ликвидировали возгорание.