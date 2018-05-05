Сквозь огонь и медные трубы: в Волгограде определили самых сильных пожарных

На центральной набережной Волгограда сегодня, 5 мая, несколько команд пожарных соревновались в профессиональном кроссфите. В полной экипировке сотрудники волгоградского МЧС тягали машины, махали гирями, приседали со штангой и кантовали покрышки от грузовика. По итогам соревнований в Волгограде назвали самых сильных пожарных.

— Состязания пожарных-спасателей МЧС состоялись под эгидой Года культуры безопасности, которым в системе МЧС России был объявлен 2018 год, — рассказали V1.ru в пресс-службе регионального управления. — Пожарные продемонстрировали свою силу и выносливость в состязаниях на звание «Лучшей команды Главного управления МЧС России по Волгоградской области по функциональному многоборью». В пожарном многоборье или, как его ещё называют, пожарном кроссфите приняли участие команды из числа самых подготовленных сотрудников ФПС, Специализированной пожарно-спасательной части и Центра управления в кризисных ситуациях.

Проходить испытания волгоградским спасателям пришлось под палящим солнцем в 30-градусную жару. При этом каждый был полностью экипирован, а лица закрывали средства, изолирующие органы дыхания. Все, как в условиях реальных происшествий.

Полоса препятствий состояла из нескольких этапов. На первом пожарные показали свою силу во время упражнения «махи гирями». На другом силачам МЧС пришлось приседать со штангой, после этого они огромными кувалдами кантовали покрышки от грузовиков, а после раскатывали и скатывали рукава, отжимались, таскали газовые баллон, вес каждого, на минуточку, — 80 килограммов, транспортировали условных пострадавших, и буксировали двухтонный автомобиль.

— По итогам соревнований первое место завоевала команда Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Волгоградской области, — подвели итоги в региональном МЧС. — Второе место досталось команде 13-ой пожарно-спасательной части 5-го отряда ФПС из Волжского, за ними секунда в секунду финишировала команда 1-ой пожарно-спасательной части 1-го отряда ФПС. Им досталась бронза.