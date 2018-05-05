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В Иванове из загоревшегося ТЦ эвакуировали 200 человек
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В Иванове из загоревшегося ТЦ эвакуировали 200 человек 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Двести человек эвакуировали из торгового центра в Иванове из-за возгорания внешней отделки здания на площади 20 кв. м, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в субботу в региональном главке МЧС.
"В 15:55 мск в торговом центре «Евроленд» в Иванове произошло возгорание внешней отделки здания на площади 20 кв. м. Через 20 минут — в 16:15 мск — пожар был ликвидирован. Прошла эвакуация 200 человек, в том числе 40 детей, погибших и пострадавших нет", — сказали в ведомстве.
Как добавила в беседе с корреспондентом ТАСС администратор торгового центра «Евроленд», эвакуацию в здании объявили по радиосвязи, люди выходили и сами, и с помощью администраторов и работников магазинов. «За полчаса в здании никого не оказалось. Открытого горения не было, но было задымление из-за шалости подростков, которые на улице подожгли мусор у стены фасада здания», — рассказала собеседница агентства.
По данным регионального главка МЧС, к ликвидации пожара привлекли почти 40 человек и 13 единиц техники.
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