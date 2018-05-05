В Абакане при возгорании газовой горелки пострадали пять детей

МОСКВА , 5 мая. / ТАСС /. Пятеро детей получили ожоги в Абакане после того, как газовая горелка, с которой они играли, воспламенилась. Об этом сообщила в субботу ТАСС представитель управления Следственного комитета по Хакасии Татьяна Ощепкова.

Ранее местные СМИ распространили информацию, что детей после взрыва газового мини-баллона в салоне автомобиля госпитализировали в тяжелом и среднем состоянии.

"Дети получили легкие ожоги, нет никакого тяжелого состояния. И это не баллон, а газовая горелка, дети с ней играли, она воспламенилась", — сказала Ощепкова, уточнив, что пострадавших пятеро.