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В Абакане при возгорании газовой горелки пострадали пять детей
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В Абакане при возгорании газовой горелки пострадали пять детей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Пятеро детей получили ожоги в Абакане после того, как газовая горелка, с которой они играли, воспламенилась. Об этом сообщила в субботу ТАСС представитель управления Следственного комитета по Хакасии Татьяна Ощепкова.
Ранее местные СМИ распространили информацию, что детей после взрыва газового мини-баллона в салоне автомобиля госпитализировали в тяжелом и среднем состоянии.
"Дети получили легкие ожоги, нет никакого тяжелого состояния. И это не баллон, а газовая горелка, дети с ней играли, она воспламенилась", — сказала Ощепкова, уточнив, что пострадавших пятеро.
Пресс-секретарь УМВД по Республике Хакасия Сергей Кузнецов подтвердил информацию следственных органов. «Газовые баллоны точно не взрывались, за сегодняшние сутки в тяжелом состоянии никого не госпитализировали, иначе об этом знали бы и я, и следственные органы», — отметил Кузнецов.
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