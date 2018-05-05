Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Подмосковье

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в деревне Белавино под Клином. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня».

Ближайшие к месту находки жилые дома находились в 500 метрах. На место прибыли сотрудники подмосковного главка МЧС

Как сообщил портал «Русская планета», для безопасности людей рядом со снарядом выставили охрану из сотрудников ОМВД Клина.

Работы по ликвидации боеприпаса проведут 7 мая.