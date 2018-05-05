Ещё
Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Подмосковье 

360tv.ru 1 час назад
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в деревне Белавино под Клином. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня».
Ближайшие к месту находки жилые дома находились в 500 метрах. На место прибыли сотрудники подмосковного главка МЧС.
Как сообщил портал «Русская планета», для безопасности людей рядом со снарядом выставили охрану из сотрудников ОМВД Клина.
Работы по ликвидации боеприпаса проведут 7 мая.
Это не первая подобная находка в Московском регионе на этой неделе. Во вторник, 1 мая, житель деревни Дьяково нашел противотанковую мину на берегу Истры. Фотографию находке он отправил сестре, которая вызвала МЧС.
360tv.ru: последние новости
Пожарные локализовали огонь на угольном разрезе в Забайкалье Проверки пожарной безопасности в ТЦ Москвы выявили множество нарушений Свалка твердых отходов загорелась в Симферополе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался Марат Мусин61
Ярошенко исчез из американской тюрьмы51
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь57
Как Россия ответила на угрозы украинского адмирала171
Вскрылась страшная опасность аспирина34
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение