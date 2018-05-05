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В Октябрьском районе из-за короткого замыкания на пожаре погибли две сестры
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В Октябрьском районе из-за короткого замыкания на пожаре погибли две сестры 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
5 мая в Октябрьском районе ночью на пожаре погибли девочки 10 и 6 лет. Жертв могло быть еще больше, если бы не действия одного из братьев погибших сестер.
Частный дом, в котором жил 68-летний маломобильный инвалид с дочерью и шестерыми ее детьми, загорелся на улице Луговой в селе Новотроицкое. В момент происшествия женщины и ее 12-летнего сына не было дома. Первым запах зари почувствовал пенсионер, по его просьбе старший внук проверил помещения и обнаружив возгорание на кухне. Огонь отсек доступ к единственному выходу, пламя быстро охватило деревянный пол. Подросток через окно смог вынести на улицу дедушку и двух сестер 4 и 2 лет, к нему на помощь пришла соседка. К сожалению, юноше не удалось спасти всех своих родных.
Сам юноша вместе с соседкой и дедушкой с ожогами различной степени тяжести и отравлением угарным газом сейчас находятся в больнице.
Полностью справиться с огнем пожарным удалось только под утро. В тушении пожара принимали участие две автоцистерны ПСЧ-18, автоцистерна отдельного пожарного поста — 4 с. Буланово, а также автоцистерна добровольной пожарной дружины с. Марьевка, сообщает ГУ МЧС региона. Огонь повредил дом на общей площади 105 кв м.
По предварительной информации, причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки.
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