В Волгоградской области удвоили размер штрафа за шашлыки на природе

Волгоградской области в связи с установившейся пожароопасной ситуацией и объявленным особым режимом в два раза увеличили штрафы за разведение костров, сжигание мусора и шашлыки на природе. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении МЧС России

— В связи с наступлением на территории области сухой, жаркой, ветреной погоды, в Волгоградской области значительно увеличилось количество возгораний сухой травы и камыша, — сообщил сегодня журналистам врио заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по региону Олег Степаненко . — В некоторых случаях уже существовала реальная угроза перехода огня на жилые дома. Этим случаям предшествовали сжигание сухой травы и мусора, отсутствие противопожарных барьеров, минерализованных полос, выполняющих роль огнепреградительных барьеров, а также низкий уровень культуры безопасности жизнедеятельности наших граждан, незнание или нежелание выполнять правила безопасного поведения в быту и в местах массового отдыха.

Запрет в Волгоградской области с 5 мая введен на проведение всех видов пожароопасных работ. Это разведение костров, сжигание мусора, сухой травы. Жечь траву и мусор запрещается в городской черте, на дачных участках и вдоль дорог.

— Пожарная опасность мангала сопоставима с пожарной опасностью костра, — заявил Олег Степаненко. — Поэтому запрет распространяется, в том числе и на его использование. Нарушение этого запрета будет наказываться штрафом.

Отдельно представитель регионального МЧС остановился на собственниках частных домов.

— Нежелание собственников и арендаторов земельных участков производить регулярную уборку мусора и покос травы будет также наказываться крупными штрафами. В условиях особого противопожарного режима размеры штрафов в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях увеличиваются в два и более раз.

Волгоградцам, вздумавшим развести костер или пожарить шашлык на природе на мангале, будут выписывать штрафы в размере от двух до четырех тысяч рублей. В аналогичных ситуация должные лица будут платить от 15 до 30 тысяч рублей. Штрафы для проштрафимшихся юридических лиц составят от 200 до 400 тысяч рублей.

Озвученные штрафы еще не предел. К этим цифрам можно смело прибавлять от полутора до 40 тысяч рублей, поскольку в условиях особого противопожарного режима в регионе начали действовать дополнительные денежные наказания.

Если разведенный костер, кроме прочего, стал причиной пожара, то штраф возрастет еще в разы. До пяти тысяч рублей штраф в таком случае будет для граждан, до 30 тысяч — для должностных лиц, и до 100 — для юридических.

— На всей территории области уже работают межведомственные мобильные группы, в состав которых вошли сотрудники федеральной противопожарной службы и надзорной деятельности, полиция, представители местных администраций, — напоминают волгоградцам в МЧС.

Пожарные просят строго соблюдать строго соблюдать правила пожарной безопасности, а также ограничения и запреты, связанные с действием особого противопожарного режима, максимально оберегать себя и своих близких от пожаров и других подобных чрезвычайных ситуаций.

В случае обнаружения пожара следует звонить по номерам 01 или 101.