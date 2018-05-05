Военные инженеры ЗВО завершили второй отборочный этап конкурса «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» в Нижегородской области 

Лучшие расчеты из более чем 3000 младших специалистов учебного центра в Нижегородской области прошли сложную дистанцию с противотанковыми рвами, горящими лесными завалами
Лучшие расчеты из более чем 3000 младших специалистов учебного центра в Нижегородской области прошли сложную дистанцию с противотанковыми рвами, горящими лесными завалами, на время преодолели брод на специальной технике.
Также военные инженеры оборудовали котлованы, проделали проходы в минных полях. Победители представят учебный центр на окружном и Всеармейском этапах соревнований Армейских международных игр «АрМИ-2018».