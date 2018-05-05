Ещё
Военные инженеры ЗВО завершили второй отборочный этап конкурса «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные инженеры ЗВО завершили второй отборочный этап конкурса «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» в Нижегородской области 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Лучшие расчеты из более чем 3000 младших специалистов учебного центра в Нижегородской области прошли сложную дистанцию с противотанковыми рвами, горящими лесными завалами
Лучшие расчеты из более чем 3000 младших специалистов учебного центра в Нижегородской области прошли сложную дистанцию с противотанковыми рвами, горящими лесными завалами, на время преодолели брод на специальной технике.
Также военные инженеры оборудовали котлованы, проделали проходы в минных полях. Победители представят учебный центр на окружном и Всеармейском этапах соревнований Армейских международных игр «АрМИ-2018».
ТК «Звезда»: последние новости
В Забайкалье загорелся угольный карьер: видео Причина взрывов в Балаклее: экипаж пожарного танка наехал на взрывчатку Вертолеты армейской авиации ВВО совершили перелет в пожароопасный район Приамурья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь35
Россиянам придумали новый налог361
«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете246
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением41
«Бесогон» не повторится: скандал вокруг Михалкова62
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение