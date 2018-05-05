Более 50 машин сгорели на киевской штрафтосянке

Более 50 автомобилей загорелись на открытой штрафной площадке в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщили в пресс‐служба украинской главк госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Крупный пожар произошел в Голосеевском районе на Столичном шоссе 5 мая.

На место прибыли пожарные. На открытой автостоянке площадью 200 квадратных метров горели около 54 автомобилей.

На месте происшествия работало 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.