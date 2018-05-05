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Более 50 машин сгорели на киевской штрафтосянке
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Более 50 машин сгорели на киевской штрафтосянке 

360tv.ru 51 минуту назад
Более 50 автомобилей загорелись на открытой штрафной площадке в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщили в пресс‐служба украинской главк госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Крупный пожар произошел в Голосеевском районе на Столичном шоссе 5 мая.
На место прибыли пожарные. На открытой автостоянке площадью 200 квадратных метров горели около 54 автомобилей.
На месте происшествия работало 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.
В Москве огонь уничтожил 17 автобусов в результате умышленного поджога в московском районе Южное Бутово.
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