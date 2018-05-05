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В России появятся добровольные пожарные
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В России появятся добровольные пожарные 

Говорит Москва 1 час назад
Как передаёт РИА Новости, министр уточнил, что добровольцев будут готовить профессионалы. Волонтёрам предоставят спецтехнику для борьбы с пожарами.
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