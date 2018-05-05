Девушка спасла ребенка во время пожара необычным способом

Удивительно, как усиливается интуиция матерей, когда их детям грозит опасность. Особенно крепнет эта связь после родов, хотя и на момент беременности мамы чувствуют, когда с их ребенком что-то не так. В любом случае, основная цель для каждой матери — обеспечить сохранность жизни своему чаду.

В очередной раз это подтверждает и случай, произошедший в Вайоминге. Молодая мама Шелби Энн Картер спасла своего ребенка, получив известность на территории всей Америки. Около года назад на пожарную станцию в городе поступил вызов с просьбой приехать побыстрее и потушить горящее здание. На втором этаже была обнаружена мертвая женщина. Причиной смерти Шелби стало отравление угарным газом. Соседей и пожарных удивило то, что ребенка рядом с ней не было.

После осмотра территории малышку Кеану Дэвис обнаружили на огромной горе мусора. Девочка была привязана к своему креслу. Как оказалось, перед своей гибелью мать разбила окно, и выбросила малышку на кучу мусора. Ребенку действительно повезло: она оказалась цела и имела лишь незначительные ожоги по телу. По словам начальника пожарной станции, у него до сих пор не укладывается в голове тот факт, как отлично сработала интуиция и смекалка молодой матери. Хотя в экстремальной ситуации она не могла предугадать чем все закончится, она спасла свою малышку. ​

Знакомые и родня Шелби гордятся ею за подобный отважный поступок. Ведь ей удалось второй раз подарить дочери жизнь.