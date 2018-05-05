Ещё
Пожарные заступились за своего министра перед Михалковым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожарные заступились за своего министра перед Михалковым 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Спасатели Ленобласти поддержали главу МЧС Владимира Пучкова, заявив, что считают ложью критические сообщения о работе спасательных служб.
Командир отделения 52-й пожарно-спасательной части старшина Андрей Кусанников подошел к главе МЧС Владимиру Пучкову, чтобы выразить поддержку, передает ТАСС.
«То, что показывают по телевизору, — это неправда и провокация», — сказал он, не уточнив, что именно имеет в виду. Министр никак не ответил и просто пожал пожарному руку.
Кусанников пояснил ТАСС, что «ряд проблем, как и везде, есть», но они «не глобальные, они решаются».
Напомним, недавно в эфир вышел скандальный выпуск программы Никиты Михалкова, в котором режиссер раскритиковал работу спасательных служб в связи с трагедией в «Зимней вишне».
Глава МЧС Владимир Пучков резко отреагировал на критику в адрес его ведомства. СМИ сообщили, что Пучков даже собирался подавать в суд на Михалкова, но «на самом верху» его отговорили от разбирательств.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
По делу о пожаре в «Зимней вишне» назначены новые экспертизы Дети погибли при пожаре в Оренбуржье Действие «дальневосточного гектара» предложили распространить на всю страну
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине установили билборды о походе на Крым242
Россиянам придумали новый налог182
«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете126
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением22
Названа причина задержания Навального543
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение