Пожарные заступились за своего министра перед Михалковым

Командир отделения 52-й пожарно-спасательной части старшина Андрей Кусанников подошел к главе МЧС Владимиру Пучкову, чтобы выразить поддержку, передает ТАСС

«То, что показывают по телевизору, — это неправда и провокация», — сказал он, не уточнив, что именно имеет в виду. Министр никак не ответил и просто пожал пожарному руку.

Кусанников пояснил ТАСС, что «ряд проблем, как и везде, есть», но они «не глобальные, они решаются».

Напомним, недавно в эфир вышел скандальный выпуск программы Никиты Михалкова , в котором режиссер раскритиковал работу спасательных служб в связи с трагедией в «Зимней вишне».

Глава МЧС Владимир Пучков резко отреагировал на критику в адрес его ведомства. СМИ сообщили, что Пучков даже собирался подавать в суд на Михалкова, но «на самом верху» его отговорили от разбирательств.