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Баня сгорела на улице Первомайской в Сегеже
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Баня сгорела на улице Первомайской в Сегеже 

Карельские вести 1 час назад
Пожарным потребовался почти целый час, чтобы справиться с возгоранием.
Пожар произошел сегодня в городе Сегежи, сообщает МЧС по РК.
05.05.2018 г. в 13:09 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (9 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в бане по адресу: г. Сегежа, ул. Первомайская, у д. 37. В 13:50 пожар ликвидирован,
— говорится в сообщении ведомства.
В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов — 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия — (88142) 79-99-99.
По материалам: ptzgovorit.ru
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