Пожарные считают провокацией сообщения в СМИ о проблемах в пожарной охране

ПРИОЗЕРСК / Ленинградская область /, 5 мая. / ТАСС /. Пожарные Ленинградской области считают провокацией и называют ложью сообщения в СМИ о значительных проблемах в пожарной охране.

Владимиру Пучкову. "То, что показывают по телевизору, — это неправда и провокация", — заявил командир отделения 52-й пожарно-спасательной части старшина Андрей Кусанников главе МЧС России

Пожарный подошел к министру, чтобы таким образом выразить поддержку от имени всего гарнизона Ленинградской области. Кусанников не уточнил, какую именно информацию, распространенную в СМИ, он имеет в виду. Министр оставил без ответа реплику пожарного.

На просьбу ТАСС прокомментировать, с чем именно не согласны пожарные, Кусанников повторил, что информация, которую недавно озвучили по телевидению, неправда. «Я в пожарной охране служу уже 12 лет. За это время она намного шагнула вперед», — сказал он. В частности, появилась новая техника, своевременно обновляется обмундирование.

"Ряд проблем, как и везде, есть. Но они не глобальные, они решаются", — пояснил Кусанников.