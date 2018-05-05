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Пожарные считают провокацией сообщения в СМИ о проблемах в пожарной охране
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Пожарные считают провокацией сообщения в СМИ о проблемах в пожарной охране 

ТАСС 1 час назад
ПРИОЗЕРСК /Ленинградская область/, 5 мая. /ТАСС/. Пожарные Ленинградской области считают провокацией и называют ложью сообщения в СМИ о значительных проблемах в пожарной охране.
"То, что показывают по телевизору, — это неправда и провокация", — заявил командир отделения 52-й пожарно-спасательной части старшина Андрей Кусанников главе МЧС России Владимиру Пучкову.
Пожарный подошел к министру, чтобы таким образом выразить поддержку от имени всего гарнизона Ленинградской области. Кусанников не уточнил, какую именно информацию, распространенную в СМИ, он имеет в виду. Министр оставил без ответа реплику пожарного.
На просьбу ТАСС прокомментировать, с чем именно не согласны пожарные, Кусанников повторил, что информация, которую недавно озвучили по телевидению, неправда. «Я в пожарной охране служу уже 12 лет. За это время она намного шагнула вперед», — сказал он. В частности, появилась новая техника, своевременно обновляется обмундирование.
"Ряд проблем, как и везде, есть. Но они не глобальные, они решаются", — пояснил Кусанников.
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