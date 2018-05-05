Почему в 1714 году Петр I разрешил строить каменные дома только Санкт-Петербурге

В 1714 году из-под пера императора Петра I вышел очередной указ. Согласно царской воле, с октября данного года во всех городах России разрешалось возводить только деревянные постройки. А дома из камня становились привилегией тогдашней столицы Санкт-Петербурга . На первый взгляд данный приказ может показаться странным, если не знать о планах хитроумного Петра.

Деревянный Петербург

Еще в 1703 году, когда строительство Санкт-Петербурга только начиналось, Петр I уже видел город новой культурной столицей, ни в чем не уступающей европейским центрам. На радость царю, Петербург быстро разрастался. Одно огорчало императора: большое количество деревянных малоэтажных зданий. К тому же дворы были заполнены всевозможными хозяйственными постройками, сараями и банями, которые, конечно, тоже строились из дерева.

Понятно, что пожары стали настоящим бичом северной столицы. Дома вспыхивали один за другим. Так в 1710 году пожар разгорелся прямо на базаре неподалеку от Троицкой площади. Для борьбы со стихией был организован специальный отряд, члены которого, завидев пламя, начинали бить в барабаны, тем самым предупреждая жителей окрестных улиц об опасности. К тушению огня привлекались и солдаты.

Царь, озабоченный данными проблемами, запретил впредь сооружать в черте города постройки из дерева. Санкт-Петербург должен был стать каменной столицей.

Требуются каменщики

Несмотря на частые пожары, долгое время жители новоиспеченной столицы продолжали по старинке строить жилища из дерева. В связи с засильем деревянных построек, хорошие каменщики в Санкт-Петербурге не задерживались. Для них там просто не было работы. Рабочие отправлялись по России в поисках рубля.

Именно для того, чтобы заманить самых лучших каменщиков в Петербург, Петр и издал вышеозначенный указ. Теперь, согласно ему, возведение зданий из камня в других городах строго каралось. Зато в столице подобное строительство только поощрялось. Не мудрено, что каменщики ринулись в северную Пальмиру.

Кстати, император, известный своей любовью ко всему европейскому, приказал так же, как за границей, сооружать петербургские крыши исключительно из черепицы. К тому же черепичные кровли препятствовали распространению огня.

Что из этого вышло?

Несмотря на все меры, предпринятые Петром, строительство каменного Петербурга двигалось слишком медленными темпами. Император скончался, так и не дождавшись его окончания. Казалось бы, после указа в каменщиках недостатка не было. Однако подобные рабочие не отличались долгожительством. Кроме опасностей, которые таят в себе даже современные стройки, здоровье каменщиков расшатывали постоянные ветра и низкие температуры.

К тому же в стране катастрофически не хватало строительных материалов. Кирпичные заводы того времени легко можно было пересчитать по пальцам. Поэтому зачастую жители Петербурга возводили дома с деревянным каркасом, который затем обмазывали глиной. А на глиняной поверхности краской рисовали кирпичную кладку.