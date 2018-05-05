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В Башкирии мужчина спас город от взрыва бензозаправки
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В Башкирии мужчина спас город от взрыва бензозаправки 

ufa1.ru 30 минут назад
Фото: ufa1.ru
Жителя Давлеканово Альберта Клявлина наградили благодарственным письмом за смелые и решительные действия, проявленные при пожаре. Награду мужчина получил из рук Романа Биктимирова, заместителя начальника Давлекановского межрайонного отдела Главного управления МЧС России по РБ.
Дело в том, что 6 августа прошлого года в городе Давлеканово во время сильного ветра около автозаправочной станции «Башнефть» оборвался провод высоковольтной линии. Произошло аварийное замыкание и загорелась сухая трава и кустарник. Огонь начал стремительно распространяться в сторону автозаправки. Случайно оказавшийся очевидцем Альберт позвонил спасателям и рассказал о случившемся. Пока сотрудники МЧС ехали по указанному адресу, мужчина приступил к ликвидации пожара подручными средствами.
— До приезда сотрудников МЧС Альберт самостоятельно тушил пожар, — пояснили в пресс-службе МЧС по РБ.
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