В Башкирии мужчина спас город от взрыва бензозаправки

Жителя Давлеканово Альберта Клявлина наградили благодарственным письмом за смелые и решительные действия, проявленные при пожаре. Награду мужчина получил из рук Романа Биктимирова, заместителя начальника Давлекановского межрайонного отдела Главного управления МЧС России по РБ.

Дело в том, что 6 августа прошлого года в городе Давлеканово во время сильного ветра около автозаправочной станции «Башнефть» оборвался провод высоковольтной линии. Произошло аварийное замыкание и загорелась сухая трава и кустарник. Огонь начал стремительно распространяться в сторону автозаправки. Случайно оказавшийся очевидцем Альберт позвонил спасателям и рассказал о случившемся. Пока сотрудники МЧС ехали по указанному адресу, мужчина приступил к ликвидации пожара подручными средствами.

— До приезда сотрудников МЧС Альберт самостоятельно тушил пожар, — пояснили в пресс-службе МЧС по РБ.