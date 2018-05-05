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МЧС формирует корпуса добровольных пожарных в отдаленных населенных пунктах
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МЧС формирует корпуса добровольных пожарных в отдаленных населенных пунктах 

ТАСС 47 минут назад
ПРИОЗЕРСК /Ленинградская область/, 5 мая. /ТАСС/. Корпуса добровольных пожарных создаются в отдаленных населенных пунктах в РФ. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков в ходе посещения 142-й пожарно-спасательной части Ленинградской области.
"Мы формируем корпуса добровольных пожарных в отдаленных сельских поселениях для их защиты от пожаров", — сказал он. По словам министра, готовить добровольцев будут профессиональные пожарные. Добровольцев оснастят техникой для реагирования на пожары.
Пучков вместе со спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым осмотрел пожарную часть и наградил особо отличившихся пожарных ведомственными медалями. Пучков также вручил новую технику гарнизону пожарной охраны Ленинградской области.
"МЧС России на постоянной основе переоснащает все свои подразделения. В пожарно-спасательные гарнизоны поступает и новая техника, и экипировка", — сказал министр. Он поблагодарил за работу пожарных, которые выполняют свои задачи зачастую с риском для жизни.
Глава МЧС также пообщался с юными спасателями — кадетами, которым подарил беспилотный летательный аппарат, аналогичный тем, которые стоят на боевом дежурстве в МЧС России.
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