МЧС формирует корпуса добровольных пожарных в отдаленных населенных пунктах

ПРИОЗЕРСК / Ленинградская область /, 5 мая. / ТАСС /. Корпуса добровольных пожарных создаются в отдаленных населенных пунктах в РФ . Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков в ходе посещения 142-й пожарно-спасательной части Ленинградской области.

"Мы формируем корпуса добровольных пожарных в отдаленных сельских поселениях для их защиты от пожаров", — сказал он. По словам министра, готовить добровольцев будут профессиональные пожарные. Добровольцев оснастят техникой для реагирования на пожары.

Пучков вместе со спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым осмотрел пожарную часть и наградил особо отличившихся пожарных ведомственными медалями. Пучков также вручил новую технику гарнизону пожарной охраны Ленинградской области.

МЧС России на постоянной основе переоснащает все свои подразделения. В пожарно-спасательные гарнизоны поступает и новая техника, и экипировка", — сказал министр. Он поблагодарил за работу пожарных, которые выполняют свои задачи зачастую с риском для жизни.

Глава МЧС также пообщался с юными спасателями — кадетами, которым подарил беспилотный летательный аппарат, аналогичный тем, которые стоят на боевом дежурстве в МЧС России.