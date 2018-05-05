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Вывели людей и отключили электричество: полицейские Прикамья спасли из пожара мать и двоих детей
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Вывели людей и отключили электричество: полицейские Прикамья спасли из пожара мать и двоих детей 

59.ru 34 минуты назад
Фото: 59.ru
Ночью 5 мая, патрулируя улицы в Нытве, два сотрудника ДПС увидели, что у одного из частных жилых домов горит кровля. Они остановили машину, сообщили о пожаре в дежурную часть, вызвали второй наряд, а потом зашли в здание и вывели оттуда мать и двоих детей.
— Старший лейтенант полиции Сергей Алексий обнаружил спящую девочку 2,5 лет и вынес её из дома, — сообщили в краевом МВД. — Его напарник младший лейтенант Николай Белоусов помог выйти 10-летнему мальчику и их 34-летней матери. Затем сотрудники двух нарядов ДПС отключили в доме электричество, вынесли на улицу газовый баллон, ценные вещи и документы пострадавших.
Полицейские спасают людей из пожара 2018-05-05  Спасать людей и вещи помогали Алексей Аликин и Роман Щукин из второго наряда ДПС, приехавшего к дому.
Ранее в Перми сотрудники Росгвардии спасли женщину из горящего дома.
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