Вывели людей и отключили электричество: полицейские Прикамья спасли из пожара мать и двоих детей

Ночью 5 мая, патрулируя улицы в Нытве , два сотрудника ДПС увидели, что у одного из частных жилых домов горит кровля. Они остановили машину, сообщили о пожаре в дежурную часть, вызвали второй наряд, а потом зашли в здание и вывели оттуда мать и двоих детей. — Старший лейтенант полиции Сергей Алексий обнаружил спящую девочку 2,5 лет и вынес её из дома, — сообщили в краевом МВД. — Его напарник младший лейтенант Николай Белоусов помог выйти 10-летнему мальчику и их 34-летней матери. Затем сотрудники двух нарядов ДПС отключили в доме электричество, вынесли на улицу газовый баллон, ценные вещи и документы пострадавших. Полицейские спасают людей из пожара 2018-05-05 Спасать людей и вещи помогали Алексей Аликин и Роман Щукин из второго наряда ДПС, приехавшего к дому. Ранее в Перми сотрудники Росгвардии спасли женщину из горящего дома.