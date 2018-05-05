Пермский полицейский вынес из горящего дома маленькую девочку

Инспекторы ДПС в пермском городе Натва в ночь на субботу, 5 мая, спасли из загоревшегося частного дома маму и двух ее детей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк . Камера регистратора запечатлела этот момент.

Пожар вспыхнул в доме на улице Карла Либкнехта — загорелась кровля бревенчатого дома. Проезжавшие мимо полицейские заметили языки пламени, вызвали на место пожарных, а сами тем временем отправились внутрь. Старший лейтенант Сергей Алексий обнаружил на кровати спящую девочку двух с половиной лет и на руках вынес её из дома. Его коллега младший лейтенант Николай Белоусов помог выбраться из задымленной комнаты 10-летнему брату девочки и их 34-летней матери.

После этого инспекторы обесточили охваченный пламенем дом, вынесли на улицу газовый баллон, ценные вещи и документы погорельцев.