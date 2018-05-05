В городах Псковской области раздают буклеты «Улицы героев»

Уличная акция, посвященная Дню Победы, стартовала 5 мая в Псковской области

Волонтёры, одетые в военную форму, будут раздают жителям региона исторические буклеты «Улицы героев». Об этом Псковскому агентству информации сообщила участница губернаторского проекта #Команда 2018, студентка 5 курса Псковского государственного университета Глория Тесля.

По словам Глории Тесля, студентки 5 курса ПсковГУ, участницы губернаторского проекта #Команда 2018, в буклетах, которые напечатаны по инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова , размещена информация об истории каждой улицы в регионе, названной именами героев Советского Союза, ветеранов.

«Всего в буклете история 68 героев Советского Союза, в честь которых названы улицы. Мы планируем раздавать их жителям по всему нашему региону», — сообщила Глория Тесля.

Она также заметила, что предполагается передать буклеты в библиотеки, школы и другие образовательные учреждения области для того, чтобы как можно больше людей прикоснулось к истории.

«Мы планируем проведение еще нескольких этапов после 9 мая, во время которых мы будем снимать видеоролики, проводить соцопросы, спрашивая у прохожих, что они знают об истории героев, в честь которых названы улицы», — заметила она.

График проведения акции по раздаче буклетов

Дата, время и место проведения акции

Печорский район

7 мая, 11:00 — 13:00, Печоры, площадь Победы

Куньинский район

7 мая, 12:00 — 14:00, Кунья, улица Дзержинского, дом 2, возле магазина «Тайфун», рядом с доской объявлений

Куньинский район

8 мая, 12:00 — 14:00, Кунья, улица Дзержинского, дом 2, возле магазина «Тайфун», рядом с доской объявлений

Усвятский район

7 мая, 12:00 — 14:00, Усвяты, Советская площадь

Усвятский район

8 мая, Усвяты, перекрёсток улиц 40 лет Октября и 25 Октября (площадка возле МОУ «Усвятская средняя общеобразовательная школа»)

Псковский район

7 мая, 15:00 — 17:00, деревня Писковичи, площадка около торгового центра

Псковский район

8 мая, 15:00 — 17:00, деревня Писковичи, площадка около торгового центра

Псковский район

7 мая, 18:00 — 20:00, деревня Родина, автобусная остановка

Псковский район

8 мая, 15:00 — 17:00, деревня Родина, автобусная остановка

Псковский район

8 мая, 18:00 — 20:00, деревня Тямша, автобусная остановка

Псковский район

7 мая, 18:00 — 20:00, деревня Тямша, автобусная остановка

Псковский район

7 мая, 11:00 — 13:00, деревня Неелово, площадка около Культурно-досугового центра

Псковский район

8 мая, 11:00 — 13:00, деревня Неелово, улица Новая, дом 9 Гдовский район

Пустошкинский район

6 мая, 10:00 — 12:00, Пустошка , городской рынок

Пустошкинский район

7 мая, 11:00 — 13:00, Пустошка, улица Октябрьская

Красногородский район

7 мая, Красногородск, улица Советская, возле домов 24 и 24а (у здания универмага и отделения ПАИ Сбербанк

Красногородский район

8 мая, Красногородск, улица Советская, возле домов 24 и 24а (у здания универмага и отделения ПАИ Сбербанк)

Опочецкий район

7 мая, 14:00-16:00, Опочка, улица Коммунальная, напротив библиотеки имени А. С. Пушкина

Опочецкий район

8 мая, 12:00-14:00, Опочка, улица Коммунальная, напротив библиотеки имени А. С. Пушкина

Пушкиногорский район

Пушкиногорский район

8 мая, 8:00 — 11:00, Пушкинские Горы, улица Ленина (площадка у цветочного ларька)

Невельский район

7 мая, 12:00 — 14:00, Невель, улица Ленина, Центральное воинское захоронение

Невельский район

8 мая, 12:00 — 14:00, Невель, улица Ленина, Центральное воинское захоронение

Плюсский район

7 мая, 9:30 — 11:30, Плюсса, перекрёсток улиц Коммунальной и Ленина, деревни Заполье, Посолодино, Ляды

Плюсский район

8 мая, 12:00 — 14:00, Плюсса, улицы Комсомольская, Фадеева, Гнаровской

Пыталовский район

5 мая, 12:00 — 14:00, Пыталово , на площади у Дома культуры по адресу: улица Красноармейская, дом 25 Пыталовский район

6 мая, 12:00 — 14:00, Пыталово, на площади у Дома культуры по адресу: улица Красноармейская, дом 25 Палкинский район

6 мая, Палкино, главная площадь

Палкинский район

7 мая, Палкино, главная площадь

Локнянский район

7 мая, Локня, улица Первомайская (у магазина «Пятерочка»)

Дновский район

6 мая, 11:00 — 13:00, Дно, центральная городская площадь

Дедовичский район

8 мая, 11:00 — 13:00, Дедовичи, улица Егорова, дом 10, площадь около торгового центра

Бежаницкий район

7 мая, 8:30-10:30, Бежаницы, улица Смольная, дом 14, у здания нового Дома культуры

Бежаницкий район

8 мая, 11:30 — 13:30, Бежаницы, улица Смольная, дом 17, у здания Центральной районной библиотеки

Себежский район

7 мая, 13:00 — 15:00, Себеж, улица 7 ноября, площадь Районного культурного центра

Себежский район

8 мая, 12:00 — 14:00, посёлок Идрица , площадь перед Домом культуры

Порховский район

5 мая, 15:00 — 17:00, Порхов, площадь Красной Армии

Порховский район

6 мая, 15:00 — 17:00, Порхов, площадь Красной Армии

Новосокольнический район

5 мая, 17:00 — 19:00, Новосокольники, улица Базарная, дом 1 Новосокольнический район

6 мая, 11:00 — 13:00, Новосокольники , площадь перед Домом культуры имени Воровского, улица Партизанская, дом 13 Великолукский район

7 мая, 15:00 — 17:00, посёлок Дубрава-1 Великолукский район

8 мая, 15:00 — 17:00 посёлок Дубрава-1 Великолукский район

7 мая, 9:00 — 11:00, деревня Переслегино

Великолукский район

8 мая, 9:00 — 11:00, деревня Переслегино

Новоржевский район

7 мая, 11:00 — 13:00, Новоржев, улица Германа, площадка около магазина «Пятерочка»

Новоржевский район

8 мая, 11:00 — 13:00, Новоржев, улица Пушкина, площадка около магазина «Магнит»

Великие Луки

7 мая, 16:00 — 18:00, площадь Калинина (у центрального рынка)

Великие Луки

8 мая, 16:00 — 18:00, площадь Калинина (у центрального рынка)

Великие Луки

7 мая, 16:00 — 18:00, площадь Рокоссовского (у театра)

Великие Луки

8 мая, 16:00 — 18:00 площадь Рокоссовского (у театра)

Великие Луки

7 мая, 16:00 — 18:00, улица Некрасова, дом 2 — площадь Ленина (центральная аптека)

Великие Луки

8 мая, 16:00 — 18:00, улица Некрасова, дом 2 — площадь Ленина (центральная аптека)

Великие Луки

7 мая, 16:00 — 18:00, проспект Ленина, дом 24 (кафе «Кофейня»)

Великие Луки

8 мая, 16:00 — 18:00, проспект Ленина, дом 24 (кафе «Кофейня»)

Великие Луки

7 мая, 16:00 — 18:00, площадка перед торговым центром «Апельсин»

Великие Луки

8 мая, 16:00 — 18:00, площадка перед торговым центром «Апельсин»

Великие Луки

7 мая, 16:00 — 18:00, проспект Гагарина, дом 89 (магазин «Пятерочка»)

Великие Луки

8 мая, 16:00 — 18:00, проспект Гагарина, дом 89 (магазин «Пятерочка»)

Великие Луки

7 мая, 16:00 — 18:00, улица Ставского (аптека «36,6»)

Великие Луки

8 мая, 16:00 — 18:00, улица Ставского (аптека «36,6»)

Великие Луки

7 мая, 16:00 — 18:00, Юбилейная площадь (плотина)

Великие Луки

8 мая 16:00 — 18:00, Юбилейная площадь (плотина)

Островский район

7 мая, 12:00 — 14:00, Остров, площадь Клавы Назаровой

Островский район

7 мая, 12: 00 — 14:00, Остров — 2, улица Шумейко, площадка около магазина «Магнит»

Островский район

7 мая, 12:00 — 14:00, Остров — 3, улица Фестивальная, напротив КПП верхнего ДО Островский район

8 мая, 12:00 — 14:00, Остров, площадь Клавы Назаровой

Островский район

8 мая, 12:00 — 14:00, Остров — 2, улица Шумейко, площадка около магазина «Магнит»

Островский район

8 мая, 12:00 — 14:00, Остров — 3, улица Фестивальная, напротив КПП верхнего ДО Стругокрасненский район

7 мая, 12:00 — 14:00, Струги Красные, улица Советская, центральная площадь

Стругокрасненский район

8 мая, 12:00 — 14:00, Струги Красные, улица Советская, центральная площадь

6 мая, 12:00 — 14:00 улица Труда, Сквер энтузиастов

Псков

6 мая, 12:00 — 14:00, Октябрьская площадь, возле памятника княгине Ольге

Псков

6 мая, 12:00 — 14:00 Октябрьский проспект, остановка «Детский парк»

Псков

6 мая, 12:00 — 14:00, Октябрьский проспект, остановка «Летний сад», памятник Пушкину

Псков

6 мая, 12:00 — 14:00, Октябрьский проспект, остановка «Летний сад», возле фонтана

Псков

6 мая, 12:00 — 14:00, парк «Куопио» (рядом с детской площадкой)

Псков

6 мая, 12:00 — 14:00, улица Верхнебереговая, парк реки Псковы