В городах Псковской области раздают буклеты «Улицы героев» 

Уличная акция, посвященная Дню Победы, стартовала 5 мая в Псковской области.
Волонтёры, одетые в военную форму, будут раздают жителям региона исторические буклеты «Улицы героев». Об этом Псковскому агентству информации сообщила участница губернаторского проекта #Команда 2018, студентка 5 курса Псковского государственного университета Глория Тесля.
По словам Глории Тесля, студентки 5 курса ПсковГУ, участницы губернаторского проекта #Команда 2018, в буклетах, которые напечатаны по инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, размещена информация об истории каждой улицы в регионе, названной именами героев Советского Союза, ветеранов.
«Всего в буклете история 68 героев Советского Союза, в честь которых названы улицы. Мы планируем раздавать их жителям по всему нашему региону», — сообщила Глория Тесля.
Она также заметила, что предполагается передать буклеты в библиотеки, школы и другие образовательные учреждения области для того, чтобы как можно больше людей прикоснулось к истории.
«Мы планируем проведение еще нескольких этапов после 9 мая, во время которых мы будем снимать видеоролики, проводить соцопросы, спрашивая у прохожих, что они знают об истории героев, в честь которых названы улицы», — заметила она.
График проведения акции по раздаче буклетов
Дата, время и место проведения акции
Печорский район
7 мая, 11:00 — 13:00, Печоры, площадь Победы
Куньинский район
7 мая, 12:00 — 14:00, Кунья, улица Дзержинского, дом 2, возле магазина «Тайфун», рядом с доской объявлений
Куньинский район
8 мая, 12:00 — 14:00, Кунья, улица Дзержинского, дом 2, возле магазина «Тайфун», рядом с доской объявлений
Усвятский район
7 мая, 12:00 — 14:00, Усвяты, Советская площадь
Усвятский район
8 мая, Усвяты, перекрёсток улиц 40 лет Октября и 25 Октября (площадка возле МОУ «Усвятская средняя общеобразовательная школа»)
Псковский район
7 мая, 15:00 — 17:00, деревня Писковичи, площадка около торгового центра
Псковский район
8 мая, 15:00 — 17:00, деревня Писковичи, площадка около торгового центра
Псковский район
7 мая, 18:00 — 20:00, деревня Родина, автобусная остановка
Псковский район
8 мая, 15:00 — 17:00, деревня Родина, автобусная остановка
Псковский район
8 мая, 18:00 — 20:00, деревня Тямша, автобусная остановка
Псковский район
7 мая, 18:00 — 20:00, деревня Тямша, автобусная остановка
Псковский район
7 мая, 11:00 — 13:00, деревня Неелово, площадка около Культурно-досугового центра
Псковский район
8 мая, 11:00 — 13:00, деревня Неелово, улица Новая, дом 9 Гдовский район
6 мая, 12:00 — 14:00, Гдов, улица Карла Маркса, дом 10 (площадка около общественной приемной партии «Единая Россия»)
Пустошкинский район
6 мая, 10:00 — 12:00, Пустошка, городской рынок
Пустошкинский район
7 мая, 11:00 — 13:00, Пустошка, улица Октябрьская
Красногородский район
7 мая, Красногородск, улица Советская, возле домов 24 и 24а (у здания универмага и отделения ПАИ Сбербанк)
Красногородский район
8 мая, Красногородск, улица Советская, возле домов 24 и 24а (у здания универмага и отделения ПАИ Сбербанк)
Опочецкий район
7 мая, 14:00-16:00, Опочка, улица Коммунальная, напротив библиотеки имени А. С. Пушкина
Опочецкий район
8 мая, 12:00-14:00, Опочка, улица Коммунальная, напротив библиотеки имени А. С. Пушкина
Пушкиногорский район
7 мая, 16:00 — 18:00, Пушкинские Горы, улица Ленина (площадка у магазина «Магнит»)
Пушкиногорский район
8 мая, 8:00 — 11:00, Пушкинские Горы, улица Ленина (площадка у цветочного ларька)
Невельский район
7 мая, 12:00 — 14:00, Невель, улица Ленина, Центральное воинское захоронение
Невельский район
8 мая, 12:00 — 14:00, Невель, улица Ленина, Центральное воинское захоронение
Плюсский район
7 мая, 9:30 — 11:30, Плюсса, перекрёсток улиц Коммунальной и Ленина, деревни Заполье, Посолодино, Ляды
Плюсский район
8 мая, 12:00 — 14:00, Плюсса, улицы Комсомольская, Фадеева, Гнаровской
Пыталовский район
5 мая, 12:00 — 14:00, Пыталово, на площади у Дома культуры по адресу: улица Красноармейская, дом 25 Пыталовский район
6 мая, 12:00 — 14:00, Пыталово, на площади у Дома культуры по адресу: улица Красноармейская, дом 25 Палкинский район
6 мая, Палкино, главная площадь
Палкинский район
7 мая, Палкино, главная площадь
Локнянский район
7 мая, Локня, улица Первомайская (у магазина «Пятерочка»)
Дновский район
6 мая, 11:00 — 13:00, Дно, центральная городская площадь
Дедовичский район
8 мая, 11:00 — 13:00, Дедовичи, улица Егорова, дом 10, площадь около торгового центра
Бежаницкий район
7 мая, 8:30-10:30, Бежаницы, улица Смольная, дом 14, у здания нового Дома культуры
Бежаницкий район
8 мая, 11:30 — 13:30, Бежаницы, улица Смольная, дом 17, у здания Центральной районной библиотеки
Себежский район
7 мая, 13:00 — 15:00, Себеж, улица 7 ноября, площадь Районного культурного центра
Себежский район
8 мая, 12:00 — 14:00, посёлок Идрица, площадь перед Домом культуры
Порховский район
5 мая, 15:00 — 17:00, Порхов, площадь Красной Армии
Порховский район
6 мая, 15:00 — 17:00, Порхов, площадь Красной Армии
Новосокольнический район
5 мая, 17:00 — 19:00, Новосокольники, улица Базарная, дом 1 Новосокольнический район
6 мая, 11:00 — 13:00, Новосокольники, площадь перед Домом культуры имени Воровского, улица Партизанская, дом 13 Великолукский район
7 мая, 15:00 — 17:00, посёлок Дубрава-1 Великолукский район
8 мая, 15:00 — 17:00 посёлок Дубрава-1 Великолукский район
7 мая, 9:00 — 11:00, деревня Переслегино
Великолукский район
8 мая, 9:00 — 11:00, деревня Переслегино
Новоржевский район
7 мая, 11:00 — 13:00, Новоржев, улица Германа, площадка около магазина «Пятерочка»
Новоржевский район
8 мая, 11:00 — 13:00, Новоржев, улица Пушкина, площадка около магазина «Магнит»
Великие Луки
7 мая, 16:00 — 18:00, площадь Калинина (у центрального рынка)
Великие Луки
8 мая, 16:00 — 18:00, площадь Калинина (у центрального рынка)
Великие Луки
7 мая, 16:00 — 18:00, площадь Рокоссовского (у театра)
Великие Луки
8 мая, 16:00 — 18:00 площадь Рокоссовского (у театра)
Великие Луки
7 мая, 16:00 — 18:00, улица Некрасова, дом 2 — площадь Ленина (центральная аптека)
Великие Луки
8 мая, 16:00 — 18:00, улица Некрасова, дом 2 — площадь Ленина (центральная аптека)
Великие Луки
7 мая, 16:00 — 18:00, проспект Ленина, дом 24 (кафе «Кофейня»)
Великие Луки
8 мая, 16:00 — 18:00, проспект Ленина, дом 24 (кафе «Кофейня»)
Великие Луки
7 мая, 16:00 — 18:00, площадка перед торговым центром «Апельсин»
Великие Луки
8 мая, 16:00 — 18:00, площадка перед торговым центром «Апельсин»
Великие Луки
7 мая, 16:00 — 18:00, проспект Гагарина, дом 89 (магазин «Пятерочка»)
Великие Луки
8 мая, 16:00 — 18:00, проспект Гагарина, дом 89 (магазин «Пятерочка»)
Великие Луки
7 мая, 16:00 — 18:00, улица Ставского (аптека «36,6»)
Великие Луки
8 мая, 16:00 — 18:00, улица Ставского (аптека «36,6»)
Великие Луки
7 мая, 16:00 — 18:00, Юбилейная площадь (плотина)
Великие Луки
8 мая 16:00 — 18:00, Юбилейная площадь (плотина)
Островский район
7 мая, 12:00 — 14:00, Остров, площадь Клавы Назаровой
Островский район
7 мая, 12: 00 — 14:00, Остров — 2, улица Шумейко, площадка около магазина «Магнит»
Островский район
7 мая, 12:00 — 14:00, Остров — 3, улица Фестивальная, напротив КПП верхнего ДО Островский район
8 мая, 12:00 — 14:00, Остров, площадь Клавы Назаровой
Островский район
8 мая, 12:00 — 14:00, Остров — 2, улица Шумейко, площадка около магазина «Магнит»
Островский район
8 мая, 12:00 — 14:00, Остров — 3, улица Фестивальная, напротив КПП верхнего ДО Стругокрасненский район
7 мая, 12:00 — 14:00, Струги Красные, улица Советская, центральная площадь
Стругокрасненский район
8 мая, 12:00 — 14:00, Струги Красные, улица Советская, центральная площадь
6 мая, 12:00 — 14:00 улица Труда, Сквер энтузиастов
Псков
6 мая, 12:00 — 14:00, Октябрьская площадь, возле памятника княгине Ольге
Псков
6 мая, 12:00 — 14:00 Октябрьский проспект, остановка «Детский парк»
Псков
6 мая, 12:00 — 14:00, Октябрьский проспект, остановка «Летний сад», памятник Пушкину
Псков
6 мая, 12:00 — 14:00, Октябрьский проспект, остановка «Летний сад», возле фонтана
Псков
6 мая, 12:00 — 14:00, парк «Куопио» (рядом с детской площадкой)
Псков
6 мая, 12:00 — 14:00, улица Верхнебереговая, парк реки Псковы